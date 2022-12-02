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江澤民逝世｜下周二追悼大會 政府舉辦或資助娛樂慶祝活動取消或延期
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2022年12月02日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】下星期二江澤民追悼大會，當日政府舉辦或資助的娛樂慶祝活動都會取消或延期。
所有政府機構的國旗及區旗下周二下半旗誌哀，港台會直播北京人民大會堂的追悼大會，十八區民政事務處會安排地點讓市民收看及默哀，政府及政府資助機構員工亦會默哀，政府船隻同時鳴笛三分鐘。
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