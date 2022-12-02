馬來西亞總理安華公布內閣名單

【有線新聞】馬來西亞新任總理安華公布內閣名單。

安華宣布自己將兼任財政部長，是相隔30年後再次擔任此職務。納吉布時期的副總理、國陣兼巫統領袖阿末扎希，與砂拉越政黨聯盟的法迪拉則共同出任副總理。阿末扎希再次受任命惹爭議，他面對47項貪腐控罪，正接受審訊。獲任命的內閣成員將於明天宣誓就職。