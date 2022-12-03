油麻地私家車、的士撞傷途人不顧而去　傷者清醒送院

【有線新聞】油麻地有途人懷疑被私家車和的士撞傷，涉事兩架車輛不顧而去。

傷者送院時清醒，要戴上頸箍固定傷勢。凌晨4時許，一名男子在彌敦道近加士居道，橫過馬路時，先後被駛向尖沙咀的一輛私家車和一輛的士撞倒受傷，其他途人見到報警。警員到場時，涉事車輛已離開，現場留下車輛的側鏡及部分碎片。