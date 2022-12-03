料確診數未來兩周見頂　許樹昌：毋須再收緊防疫　倡加強長者接種疫苗

【有線新聞】政府專家顧問許樹昌預計，確診人數或於未來一、兩星期見頂，除非公營醫療系統無法負荷，否則毋須再收緊防疫措施。

過去一星期的單日確診數字徘徊在八、九千宗，周四更一度錄得過萬宗。政府專家顧問許樹昌說，現時患者主要以輕症為主，除非醫療系統無法負荷，否則毋須收緊社交距離措施，他預計確診人數多一、兩星期有機會見頂。

許樹昌：「近期的病毒即時繁殖率都是1.12，相信數字會再上升多一段短時間，然後才會回，但都毋須太擔心。跟新加坡之前兩波十分類似，過了一萬多一點便回落。社交距離措施現時仍是那麼多個案，短期內都是要繼續。」

衞生署轄下聯合科學委員會建議，安老院舍長者可接種二價疫苗作為第五針，許樹昌說是因應院舍近月的感染情況嚴重了。許樹昌：「11月初每周有30間院舍有個案，但到11月尾上升到79間，加上二次感染的比例，安老院舍達33%、本港社區整體約為4.4%。11月的4星期都有千多人是80歲以上接種過3針都是要入院，我們認為都是要跟他們加強接種。」

他又說二價疫苗的儲存時間較第一代疫苗長，建議政府可加強二價疫苗的外展接種服務。