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二十大精神宣講會 鄧炳強、孫玉菡等官員出席
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】全國人大常委會法工委主任沈春耀出席香港政府舉辦的「中共二十大」精神宣講會。
保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡等多名官員早上到達會展，出席為公務員而設的閉門宣講會，下午則有公開的宣講會，主講嘉賓包括沈春耀、全國政協經濟委員會副主任謝伏瞻等。
中央宣講團昨日已經到達香港，並舉行第一場宣講會，中央駐港機構、中資企業及中央駐港新聞機構，共500多人出席。沈春耀說，要堅持共產黨全面領導，不斷開拓香港工作的新局面。國務院港澳辦副主任楊萬明就說，港澳工作系統要負起特殊責任，推動港澳社會深入學習二十大精神。
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