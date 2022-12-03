稱內地示威源於對防疫感沮喪　外媒：習近平暗示或放寬防疫

【有線新聞】國家主席習近平據報承認，內地近日示威是源於對防疫政策感到沮喪，他又提到Omicron病毒的致命率比Delta顯著降低，並暗示會放寬防疫措施。

國家主席習近平周四接見訪華的歐洲理事會主席米歇爾，美國有線新聞網絡引述歐盟官員指，習近平會面時首次提到，內地反防控「示威」是源於經歷三年疫情後感到沮喪，而「示威者」主要是學生。習近平還稱Omicron致命率低於Delta，對進一步放寬防疫限制持更開放態度。該名官員指，無法確認習近平是否用普通話說出了「示威」這個字眼，亦不知他用甚麼字眼形容近日示威。

報道指多地有跡象顯示，示威爆發後當局將放寬防疫限制，北京市就宣布周一起，公車、地鐵不得拒絕無持48小時核酸陰性證明的乘客乘搭。

美國副國務卿舍曼在華盛頓美利堅大學出席活動時稱，看到內地抗議活動逐漸平息，因為示威確實發揮作用，當局隨即逐步放寬防疫，包括允許確診者在家中隔離，而非強制送院。她肯定示威相當重要，但亦透露當局曾使用安全部隊鎮壓示威，並囚禁示威者。

世衛緊急項目執行主任瑞安指，很高興見到中國重新調整防疫。世衛緊急項目執行主任瑞安：「政府聆聽人民的聲音非常重要，當人民處於痛苦之中時，我們很希望看到調整並加快這樣做。」

他又強調，每個國家都必須根據風險評估應對疫情。