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將軍澳峻瀅5座23人違強檢公告　18人罰款1萬
【有線新聞】將軍澳峻瀅5座有18人違規無做強制檢測，罰款1萬元。
大廈早前被納入強制檢測，衞生署早上聯同教育局、將軍澳警區到場執法，檢查了205人的檢測結果電話短訊或相關證明，發現有23人無遵從強檢公告，其中18人被罰款1萬元
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