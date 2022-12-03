19年理大衝突案　11人暴動、管攻擊性武器等罪成　還柙月底判刑

【有線新聞】2019年理大衝突案，11人被控在油麻地參與暴動、管有攻擊性武器等罪，全部人罪名成立，還柙月底判刑。

案情指11名被告於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。部分人身上被搜出士巴拿，部分人身上被搜出板手、六角匙、雷射裝置、打火機等物品，被控管有攻擊性武器等罪，全部人罪名成立。