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19年理大衝突案 11人暴動、管攻擊性武器等罪成 還柙月底判刑
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】2019年理大衝突案，11人被控在油麻地參與暴動、管有攻擊性武器等罪，全部人罪名成立，還柙月底判刑。
案情指11名被告於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。部分人身上被搜出士巴拿，部分人身上被搜出板手、六角匙、雷射裝置、打火機等物品，被控管有攻擊性武器等罪，全部人罪名成立。
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