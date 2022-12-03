秀茂坪塌鐵架壓中地盤工　多處受傷送院

【有線新聞】秀茂坪有地盤工人被塌下鐵架壓傷。

工人身體多處受傷，獲救時清醒，由救護車送往聯合醫院治理。現場是安達邨附近山坡一個地盤，上午9時許一個2.5米乘2.5米鐵架突然倒塌，壓中一名51歲工人，他頭、手腳受傷。消防接報到場，用了約1小時將他救出。