烏克蘭駐歐洲多國使領館收到血腥郵件

【有線新聞】烏克蘭駐歐洲多國的使領館收到內有動物眼球的郵件，使領館方面已加強保安。烏克蘭外交部形容，事件是精心策劃的恐怖和恐嚇行為。

在捷克布爾諾 ，烏克蘭領事館職員及家屬乘坐巴士，周圍有警員戒備。

因應近日一連串涉嫌恐嚇事件，多地的烏克蘭使領館加強保安。

烏克蘭外交部周五表示，駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅地亞、意大利及奧地利六國的大使館，以及意大利那不勒斯、波蘭克拉科夫及捷克布爾諾的領事館，都收到內有動物眼球的「血腥郵件」，包裹被浸在有獨特顏色及味道的液體中。

烏克蘭外交部亦指，有理由相信這是精心策劃，針對烏克蘭使領館的恐怖和恐嚇行為。

外長庫列巴亦認為事件「旨在散播恐懼」，他更直指俄羅斯的嫌疑最大，指是俄方企圖在外交鬥爭上作出反擊。

另外烏克蘭駐梵蒂岡大使亦表示，其位於羅馬的寓所遭破壞，門口、牆壁、樓梯及門鎖，均沾有相信是糞便的惡臭物質：「我無法完整解釋為甚麼出現，及這個可怕信息是甚麼，無疑這是一個有系統的趨向，對烏克蘭駐歐洲各地外交機構有系統攻擊。」

烏克蘭駐馬德里大使館本周較早前收到郵件炸彈，一名職員受傷。馬德里郊區的空軍基地及向烏克蘭提供武器的軍火商，亦相繼收到類似的炸彈郵件。