人大釋法｜陳弘毅：政府已嘗試司法解決　釋法逼不得已

【有線新聞】港府就海外律師能否處理國安法案件提請人大釋法，基本法委員會委員陳弘毅認為，特區政府已經嘗試透過司法程序解決問題，釋法是逼不得已。

陳弘毅：「釋法我想是一個最後的選擇，因為看人大常委會以往解釋基本法的慣例，都是除非逼不得已，沒有其他辦法解決（才釋法）。由於香港以前是英國殖民地，以前法律界人士數目不太足夠，香港有這特別規定，容許法院個別案件之中，批准一個在香港沒有執業資格的英國大律師來香港參與案件訴訟。」