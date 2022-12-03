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人大釋法｜陳弘毅：政府已嘗試司法解決　釋法逼不得已
【有線新聞】港府就海外律師能否處理國安法案件提請人大釋法，基本法委員會委員陳弘毅認為，特區政府已經嘗試透過司法程序解決問題，釋法是逼不得已。
陳弘毅：「釋法我想是一個最後的選擇，因為看人大常委會以往解釋基本法的慣例，都是除非逼不得已，沒有其他辦法解決（才釋法）。由於香港以前是英國殖民地，以前法律界人士數目不太足夠，香港有這特別規定，容許法院個別案件之中，批准一個在香港沒有執業資格的英國大律師來香港參與案件訴訟。」
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