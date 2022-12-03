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澳洲總理阿爾巴內塞指議員訪台並非政府牽頭
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2022年12月03日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】澳洲國會跨黨派議員據報明天出訪台灣，總理阿爾巴內塞表示議員訪台非由政府發起。
對於包括執政工黨等6名跨黨派議員即將訪台，阿爾巴內塞表示自己不會同行，他不清楚議員有否政治目的，又透露在台灣問題上，朝野黨派議員有合作空間。澳洲議員代表團會到台灣訪問5日期間與蔡英文會晤，傳遞澳洲維護印太地區和平的願望，據報亦會討論安全、貿易、農業等議題，這亦是2019年來再有澳洲代表團訪台。澳洲當局指疫情前經常有不同團體訪台，今次只是恢復以往的交流。
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