警搗荃灣毒品儲存倉拘18歲男　檢值約4300萬元可卡因

【有線新聞】警方在荃灣搗破一個毒品儲存倉，檢獲一批毒品可卡因，約值4300萬元，捕一男子。

檢獲的可卡因共重約50公斤。警方根據線報，昨午在橫龍街一幢工廈截查一名18歲男子，在他的環保袋內檢獲7磚可卡因，其後在他租用的單位再檢獲43磚可卡因。警方指今次行動成功堵截毒品流入市面。