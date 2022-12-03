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警搗荃灣毒品儲存倉拘18歲男 檢值約4300萬元可卡因
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方在荃灣搗破一個毒品儲存倉，檢獲一批毒品可卡因，約值4300萬元，捕一男子。
檢獲的可卡因共重約50公斤。警方根據線報，昨午在橫龍街一幢工廈截查一名18歲男子，在他的環保袋內檢獲7磚可卡因，其後在他租用的單位再檢獲43磚可卡因。警方指今次行動成功堵截毒品流入市面。
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