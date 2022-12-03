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聯合國全球減塑公約首輪談判落幕
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2022年12月03日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】聯合國為解決全球塑膠污染締結公約的首輪磋商結束，各國意見分歧。
來自逾160個國家、逾2000名專家代表，過去一星期在烏拉圭召開首次會議，尋求在2024年前，敲定具有法律約束力的公約。包括歐盟成員在內的「雄心壯志聯盟」，提出以進取措施，爭取在2040年前終結塑膠污染，不過美國及沙特阿拉伯反對。聯合國早在3月通過制定公約，應對塑膠污染，但在是否限制塑膠生產、淘汰部分塑膠產品，以及統一全球規範等議題上仍有分歧。下次磋商明年春季在法國舉行。
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