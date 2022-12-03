i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
江澤民逝世｜下周二追悼大會 澳門全體公務員將默哀 籲社會停辦娛樂慶祝活動
i-Cable
2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】前國家主席江澤民追悼大會下星期二在北京舉行，澳門政府宣布全體公務員當日一同默哀三分鐘，呼籲社會各界暫停娛樂及慶祝活動。
主要官員、立法及司法機關人員等會一同收看追悼大會現場直播及默哀，全體公務員會默哀三分鐘，汽車、艦船亦會鳴笛三分鐘誌哀。當日官員不會出席任何公共娛樂活動，停止所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動，呼籲社團機構和各界人士配合一同停止所有娛樂活動，以及組織員工收看追悼大會。
全澳高等院校及中、小、幼學校當日會下半旗誌哀，停辦所有慶祝活動。
上一條影片
二十大精神宣講會｜沈春耀：一國兩制須與時俱進 謝伏瞻：未來要敢於鬥爭
下一條影片
六旬婦大欖涌行山失足墮崖 直升機救起送院
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
不滿被迫簽婚前協議 河北女懷孕5月憤而墮胎、嬰屍送男家
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
Visit Japan Web最新版使用教學＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法