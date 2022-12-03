江澤民逝世｜下周二追悼大會　澳門全體公務員將默哀　籲社會停辦娛樂慶祝活動

【有線新聞】前國家主席江澤民追悼大會下星期二在北京舉行，澳門政府宣布全體公務員當日一同默哀三分鐘，呼籲社會各界暫停娛樂及慶祝活動。

主要官員、立法及司法機關人員等會一同收看追悼大會現場直播及默哀，全體公務員會默哀三分鐘，汽車、艦船亦會鳴笛三分鐘誌哀。當日官員不會出席任何公共娛樂活動，停止所有由政府舉辦或資助的娛樂及慶祝活動，呼籲社團機構和各界人士配合一同停止所有娛樂活動，以及組織員工收看追悼大會。

全澳高等院校及中、小、幼學校當日會下半旗誌哀，停辦所有慶祝活動。