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六旬婦大欖涌行山失足墮崖 直升機救起送院
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】一名女子在大欖涌行山失足墮崖受傷。
飛行服務隊派出直升機，在崖邊位置將受傷的女事主救起，再送往東區醫院搶救。
下午一時許，60歲女事主在大欖涌黃屋一帶行山，期間失足墮下約五米深山崖，有行山人士發現報警，救援人員到場在崖邊將她救起送院。
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