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二十大精神宣講會｜駱惠寧：中央宣講團具權威性 助港學習「見真章」
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】中聯辦主任駱惠寧致詞時說中央宣講團具權威性，有助推動二十大精神在香港社會落地見效。
駱惠寧：「中央宣講團給大家帶來的權威宣講，將幫助香港社會進一步深化對二十大精神的理解和把握，帶動香港社會學習、宣傳、貫徹二十大精神，不斷走向深入。希望香港社會各界人士以這次宣講為契機，持續在全面學習、全面把握、全面落實上見真章，推動二十大精神在港落地見效。」
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