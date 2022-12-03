二十大精神宣講會｜駱惠寧：中央宣講團具權威性　助港學習「見真章」

【有線新聞】中聯辦主任駱惠寧致詞時說中央宣講團具權威性，有助推動二十大精神在香港社會落地見效。

駱惠寧：「中央宣講團給大家帶來的權威宣講，將幫助香港社會進一步深化對二十大精神的理解和把握，帶動香港社會學習、宣傳、貫徹二十大精神，不斷走向深入。希望香港社會各界人士以這次宣講為契機，持續在全面學習、全面把握、全面落實上見真章，推動二十大精神在港落地見效。」