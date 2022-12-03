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本港增10111宗確診　三天內第二度單日過萬　多17人死
【有線新聞】本港新增10111宗確診，是周四後再度單日過萬，多17名患者死亡。
新增本地個案9614宗，另外有497宗輸入，有5宗屬新變種病毒涉及XBB及BQ.1.1。
院舍方面，多19間安老及殘疾人士院舍有個案，涉及29名院友及員工。多27間學校有班級須停課7天。
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