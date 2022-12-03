美國B-21長程隱形戰略轟炸機首公開亮相

【有線新聞】美國新一代隱形戰略轟炸機——B-21「突襲者」亮相，是美軍30多年來引入的首款大型轟炸機。國防部長奧斯汀形容它神出鬼沒，防空系統難以偵察。

美軍逾30年來 ，再有新型隱形戰略轟炸機亮相。製造商諾斯羅普格魯曼在加州廠房為B-21「突襲者」——這款第六代軍機舉行揭幕儀式。

B-21外型與上一代B-2轟炸機相近，都是採用飛翼式氣動布局，不過體型略細，機身採用更先進的吸收電磁波物料，有更佳的隱身效果，製造商形容B-21是聽得到但看不見的轟炸機。

B-21還擁有攜帶核彈能力，據報每架造價高達7.5億美元，將於明年首次試飛。

出席儀式的國防部長奧斯汀，盛讚無其他戰略轟炸機比得上B-21：「50年尖端的隱形技術發展，賦予給這架飛機，即使是最先進的防空系統，也難以偵測到空中的B-21。」

美軍將採購最少100架B-21，取代現役的B-1及B-2轟炸機。軍方2015年宣布採購B-21時，曾指是要應對將來來自中俄的威脅。

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