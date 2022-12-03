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民主黨領導層換屆 羅健熙連任主席：繼續爭取香港有更好制度
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】民主黨領導層換屆，羅健熙無競爭下連任主席。
民主黨主席羅健熙：「民主黨在未來日子會繼續努力做好，民主黨過去一直做的工作，包括代表香港市民聲音發表他們的意見、想法，我們亦會繼續爭取香港有更好制度，讓不同人可以參與選舉。」
副主席就由莫建成及伍凱欣擔任，民主黨同時亦通過降低中委會人數下限至10人，希望減低承受政治風險的人數。
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