青衣汀九內河船撞翻小艇　兩人墮海獲救

【有線新聞】青衣有內河船與小艇相撞，兩人墮海獲救。

水警輪及消防船去到意外水域救援。

下午4時許，一艘內河船在青衣汀九橋附近與一艘小艇相撞，小艇翻轉沉沒，船上兩人墮海，救援人員到場將兩人救起，他們並無受傷，獲救後毋須送院。