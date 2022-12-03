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青衣汀九內河船撞翻小艇 兩人墮海獲救
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2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】青衣有內河船與小艇相撞，兩人墮海獲救。
水警輪及消防船去到意外水域救援。
下午4時許，一艘內河船在青衣汀九橋附近與一艘小艇相撞，小艇翻轉沉沒，船上兩人墮海，救援人員到場將兩人救起，他們並無受傷，獲救後毋須送院。
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