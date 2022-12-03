精準扶貧助特殊需要學前兒童　孫玉菡：擴展到校學前康復服務

【有線新聞】勞工及福利局局長孫玉菡表示政府要精準扶貧，在兒童政策上要及早識別、適時介入。

孫玉菡：「政府會把『到校學前康復服務』的服務名額由試驗計劃起初約3000個，到2023年新學年增至約一萬個。此外，政府自2000年八月推行幼稚園、幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃，為正在輪候兒童體能智力測驗中心評估，或經該些中心評估，為有邊緣成長發展問題等的兒童提供早期介入服務。我們正探討把第一層支援試驗計劃與『到校學前康復服務』融合的可行性，支援有不同程度特殊需要學前兒童的訓練需要。」