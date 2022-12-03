MIRROR演唱會｜李父透露阿MO開始中醫新療程　冀對治療神經有作用

【有線新聞】MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言阿MO開始新的中醫療程。

阿MO父親李盛林在代禱信貼出阿MO女友寫的鼓勵字句，說兒子的心願是能更耐心投入為康復而戰。

李盛林說希望新的中醫療程對調理身體及治療神經有作用，阿MO已適應新醫護團隊的復康治療方案，有護理員日夜照顧。代禱信亦提到阿MO每日要來回輪椅及床兩至三次，每次要花10至15分鐘上輪椅，轉到床上睡覺更要花35分鐘；因吞嚥問題，每餐要花一小時進食。