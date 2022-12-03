警旺角截查私家車檢懷疑冰毒　男司機被捕

【有線新聞】警方在旺角截查一輛私家車，檢獲懷疑冰毒、司機被捕。

男司機黑布幪頭，被押上警車調查。晚上近9時，警員在洗衣街近弼街交界設路障，期間一輛私家車駛過，男司機形迹可疑，警員在車廂內搜到多包懷疑冰毒，拘捕司機。