i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
警旺角截查私家車檢懷疑冰毒 男司機被捕
i-Cable
2022年12月03日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方在旺角截查一輛私家車，檢獲懷疑冰毒、司機被捕。
男司機黑布幪頭，被押上警車調查。晚上近9時，警員在洗衣街近弼街交界設路障，期間一輛私家車駛過，男司機形迹可疑，警員在車廂內搜到多包懷疑冰毒，拘捕司機。
上一條影片
MIRROR演唱會｜李父透露阿MO開始中醫新療程 冀對治療神經有作用
下一條影片
國家憲法日｜保安局辦憲法40周年升旗儀式 完結後下半旗為江澤民誌哀
客戶服務
熱門
26歲男子九龍塘東鐵月台遭列車撞倒 送院不治
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
Visit Japan Web最新版使用教學＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
大角咀海富苑男子頸傷不治 走廊曾傳呼救聲 有人一度爬出窗外