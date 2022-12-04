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國家憲法日｜保安局辦憲法40周年升旗儀式 完結後下半旗為江澤民誌哀
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2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】今天是國家憲法日，保安局舉行憲法四十周年升旗儀式。
儀式在屯門海關學院舉行，由律政司司長林定國主禮，保安局局長鄧炳強及各紀律部隊首長都有到場，護旗隊由不同紀律部隊成員組成，各部隊屬下的青少年團隊及其他青少年制服團體都有出席。
為悼念前國家主席江澤民逝世，升旗儀式完結後隨即下半旗誌哀，全場為他默哀一分鐘。全國人大常委會於2014年將每年12月4日訂為國家憲法日，通過多種形式宣傳《中國憲法》，今年亦是憲法頒布實施40周年。
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