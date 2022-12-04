三隧分流｜政府倡紅隧東隧劃一加價30元　西隧減至60元　林世雄：收窄收費差距助分流

【有線新聞】政府提出三隧分流方案，建議紅隧東隧加價、西隧減價，運輸及物流局長林世雄稱若只是西隧減價，三條隧道收費差距未必足以達致分流作用。

紅隧東隧經常塞車，政府提出的三隧分流方案，建議明年八月起西隧私家車減到60元，而紅隧及東隧就劃一加到30元。運輸及物流局局長林世雄說，若只減西隧而另外兩條不加價，收費差距未必足以達致分流效果，林世雄：「市民的意願是希望（政府）收回西隧，政府會減價 。我當作減至60元，60元、我說得通俗一點，會谷多了車在西隧過海，但多點車輛過海，但東隧和紅隧無法分流車輛到西隧、東隧和紅隧的問題沒有解決 。」

至於何時實施第二階段「不同時段不同收費」，林世雄稱下一步再考慮，林世雄：「如果我們現在大幅度改變，現在隧道收費的結構及水平可能市民未必一時間可以接受 。這一兩年裏，我們還在復常階段 ，今日看到的隧道車流情況未必代表復常後的情況。大家這段時間可能覺得過海隧道不如以往塞車，其實是因為很多因素 ，例如我們還在復常之路 、旅客未完全回來，甚至跨境交通物流也少了。」

他又說政府亦計劃在新界增加泊車轉乘站，同時在附近設商場及銀行等，吸引司機泊車轉乘公共交通，減少進入市區的車流。