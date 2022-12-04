播錯國歌｜亞洲健力聯盟道歉　署理體育專員：新指引起效　貝鈞奇：Google應下架反修例歌

【有線新聞】亞洲經典健力錦標賽播錯國歌事件，主辦方亞洲健力聯盟向香港舉重健力總會書面道歉，署理體育專員鄭青雲說，新指引發揮了作用，在播錯國歌時維護了國家尊嚴，警方就說會依法跟進調查。

在迪拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，香港代表連煒楨女子47公斤級別摘金，頒獎禮時播錯國歌。亞洲健力聯盟向香港舉重健力總會書面致歉，指港隊抵埗時已提交國歌的音樂檔案，由於技術團隊由不同國家義工組成，對那一首是代表香港的國歌並無概念。

他們又預先上網下載了所有國歌以避免有參賽隊伍沒有準備，由於同時處理多個版本，錯誤的檔案未有及時刪除，並在頒獎禮播放。技術團隊已檢查所有國歌檔案，確保同類事件不再發生。

署理體育專員鄭青雲說，早前發布的指引發揮了作用，港協暨奧委會會調查及跟進，署理體育專員鄭青雲：「初步資料我們看到似乎指引發揮了作用，大家看到現場運動員及體育總會領隊立刻反應，也停止了頒獎典禮，我們認為他們在維護國歌尊嚴、國家尊嚴，做得恰當。」

警方說有組織罪案及三合會調查科正調查事件，會就是否涉及串謀違反《國歌條例》或其他法例依法嚴肅跟進。而接連在國際賽事播錯國歌，港協暨奧委會名譽副主席貝鈞奇希望Google或YouTube將反修例歌曲下架，港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇：「還擺放了在網上的話，往往引起主辦方或其他單位用了歌曲。政府也好，有關單位也好，都要求Google或YouTube將之矯正，不可以再上載。」

特區政府就對播錯國歌表示反對及強烈不滿，已要求港協暨奧委會盡快提交報告。