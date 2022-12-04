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鄭州富士康廠房封控惹風波 據報蘋果擬加快將生產線遷出中國
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2022年12月04日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】《華爾街日報》報道，蘋果公司因應鄭州廠房風波，計劃加快將部分生產線遷出中國。
報道引述消息指，製造逾八成iPhone Pro產品的鄭州富士康廠房，近日傳出因國內防疫措施引發混亂，促使蘋果公司認為不可以將生產線集中在一個地方，正準備將部分組裝訂單分散予其他中國企業，尋求減少對當地龍頭廠商台灣企業富士康的依賴，並要求供應商更積極將生產線轉移到印度、越南等其他亞洲地區。
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