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本港新增9,487宗確診 多16名患者不治
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2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】本港新增9,487宗確診。
本港單日確診連日在一萬宗上落，最新增加9,487宗，有657宗由外地輸入，其餘8,830宗是本地感染，14間安老及殘疾院舍共39名院友及員工確診，另外多16名患者不治。
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