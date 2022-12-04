本港新增9,487宗確診　多16名患者不治

【有線新聞】本港新增9,487宗確診。

本港單日確診連日在一萬宗上落，最新增加9,487宗，有657宗由外地輸入，其餘8,830宗是本地感染，14間安老及殘疾院舍共39名院友及員工確診，另外多16名患者不治。