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譚耀宗稱若國安法案件無香港律師接案 可移交內地 惟相信非經常使用
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2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】特區政府提請全國人大常委會解釋海外律師能否參與國安法案件，人大常委譚耀宗說，一旦被告在香港找不到律師接案，根據國安法條文可移交內地處理，但相信未必有機會這樣處理。
全國人大常委譚耀宗：「這個只是假設性問題、找不到律師，那有找不到律師的可能，香港這麼多律師，不可能請不到。如果在本地找不到律師，應如何是好？我便說如果真的有這麼大困難可送回內地審理。（送回內地審理會否憂慮，令市民擔心、引起恐慌？）港區國安法的確有此條文，但我相信就不是經常使用，在特別的情況下才會採取此方式。」
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