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國家憲法日｜陳國基：將制定策略推廣憲法、基本法及國安法 包括製作電視節目等
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2022年12月04日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】由政務司司長領導的憲法和基本法推廣督導委員會，將就推廣憲法、基本法和香港國安法，制訂整體策略。
政務司司長陳國基在社交平台說，委員會的重要目標是將憲法精神植入各界民心，並聚焦三大主題，包括先有《憲法》才有《基本法》，先有「一國」而有「兩制」。
香港特區的高度自治權源於中央授權，「國家安全，你我有責」，將來會與政府部門和非政府機構開展不同計劃和活動，包括大型宣傳、製作電視節目、善用網上平台和社交媒體等。
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