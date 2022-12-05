海外物業代理獲豁免　消委會：保障不足　政府：監管代理或適得其反

【有線新聞】香港的海外物業代理獲豁免，不用持有地產代理牌照，消委會認為對消費者保障不足。房屋局及地監局認為海外物業大部分問題源自發展商，強制代理持牌不能解決問題。

泰國發展商欠租，有業主懷疑香港經紀推銷時沒有查清楚發展商的商譽、財政狀況，出事後找經紀協助取回單位，發現他根本沒有香港地產代理牌照，又要求收取4000元服務費。

泰國住宅買家王太（化名）：「我以為有事可以找香港經紀，所有事情他都說是你跟發展商的交易，我也找不到一份文件他是有責任，因為他沒有跟我們簽署任何東西。好像孤兒，沒有人理會。」

香港法例規定，只是代理海外物業的經紀不需要持牌，同時代理香港及海外物業的才需要。持牌經紀要向買家提供海外物業資料單張、書面警告聲明，盡職審查報告，確定賣方真實存在、財務安排等，還要提供法律意見副本，即是當地對境外買家有沒有轉售、出租物業的限制。地監局說過去五年有兩個持牌經紀及七間持牌公司違規被紀律處分，不過沒持牌的海外物業經紀就不受規管。

這間國際物業代理公司七成經紀取得牌照，他們多次向地監局及政府要求強制海外物業代理持牌。仲量聯行亞太區國際住宅部主管黃嘉欣：「我覺得真的不合理，大前提大家都是推銷海外樓盤的時候，始終是隔山買牛，客人得到準確和多的資訊，對他們做決定是重要的。」

房屋局回覆說大部分海外物業問題源於發展商而非地產代理，監管代理並不能解決問題，更可能令外界誤以為消費者得到全面保障，降低購買境外物業時的警覺性，適得其反。地監局回覆亦認為規管代理無法減低買家面對的風險。

消委會不認同，認為應強制海外物業代理持牌。消委會總幹事黃鳳嫺：「（強制持牌後）經紀代理樓盤當然會再加倍小心，去揀選優質而又可靠的樓盤。如果已經盡忠職守，做足（地監局）指引上的要求情況下，而問題出自發展商，其實我認為一般消費者很容易明白及理解，這個根本是發展商的問題，並非地產代理的問題，所以並非將所有責任推卸給地產代理。現在是更清晰界定一個地產代理需要做的事。

消委會又說觀察到絕大部分海外發展商都是找本地代理合作，認為規管才能加強消費者信心。