伊朗示威｜政府擬重新檢視頭巾法例　據報更已解散道德警察

【有線新聞】伊朗對國內示威立場軟化，有官員透露政府正重新檢視，現行頭巾法例，據報更已解散道德警察，但伊朗外長同時表明，不容許任何人鼓動混亂和恐怖主義，指控美國等西方國家是幕後推手。

伊朗連月示威浪潮未見平息，示威號召一連三日大罷工，預計會令動盪進一步升溫。

總統萊希周日舉行閉門會議，有與會議員指政府和國會，均正留意「人民真正的訴求」，認為解決經濟問題，是應對動亂、恢復穩定的最佳方法。

檢察總長日前透露，當局正重新檢視現行的頭巾法，更指備受爭議的道德警察部隊已經解散。伊朗這場動盪的導火線正是源於一名青年女子涉嫌違反頭巾法，被道德警察拘捕後死亡。

連月示威衝突之下，有當地傳媒和民眾均指，市面上道德警察人數明顯減少，不過伊朗當局沒有證實，有否取締這支成立十多年的部隊。

伊朗外長阿卜杜拉希揚周日出訪塞爾維亞時亦無正面回應，僅強調伊朗一向有聽取和平民意，但決不容許任何人引發動盪，更指控是「美國和少數西方國家」為了迫使德黑蘭在核協議談判上大幅讓步，而鼓動伊朗國內動亂和恐怖主義。

而伊朗示威浪潮面臨多次鎮壓，仍未見降溫，民間媒體統計，示威至今有逾18000人被捕，470人死亡，內政部官方死亡數字為200人，軍方則曾指死亡人數可能超過300人。

外電分析德黑蘭旨在避免觸發更多示威。