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世界盃16強｜森保一冀日本隊現武士精神挫克羅地亞 爭取首次躋身半準決賽
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2022年12月05日
體育
新聞資訊
【有線新聞】連續兩屆躋身世界盃16強的日本，主帥森保一冀球員能夠向克羅地亞展現「武士精神」
日本在分組賽先後反勝德國與西班牙，雖然第二仗不敵哥斯達黎加，但都得到首名資格，近七屆第四次晉身淘汰賽。森保一強調，日本要向克羅地亞施壓，盡量表現侵略性，勇敢面對這場比賽，就像武士一樣，爭取首次躋身半準決賽。
雙方過往兩度在決賽周交手，第一次在1998年，日本輸0比1；而在2006年，兩隊踢成0比0。
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