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江澤民逝世｜中聯辦外繼續有市民獻花　21社區會堂明早直播追悼大會

【有線新聞】前國家主席江澤民逝世，繼續有市民到中聯辦外獻花。

有市民向江澤民的相片鞠躬和跪拜，門外設的獻花處繼續放滿鮮花，中聯辦繼續下半旗誌哀。
北京明日上午十時舉行江澤民追悼大會，屆時本港各政府部門和立法會有默哀儀式，民政處會開放21個社區會堂，供市民收看追悼大會直播。
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