俄烏戰事｜美國情報指俄烏雙方冬季戰鬥放緩　料準備明年春季發動攻勢

【有線新聞】美國情報部門表示，烏俄雙方在冬季的戰鬥放緩。

南部赫爾松市繼續受炮轟，多幢房屋被擊中起火，過去數星期俄軍繼續攻擊烏克蘭基建，美國國家情報總監海恩斯指，俄軍自上月撤出赫爾松西岸地區後，目前戰事集中在東部頓涅茨克，戰鬥未來數月會繼續放緩，估計俄烏兩軍趁著冬季重整旗鼓，準備明年春季發動攻勢。

但海恩斯質疑俄軍未準備好，認為俄羅斯總統普京現階段尚未全面了解軍隊彈藥短缺、士氣低落等問題，她又指即使烏克蘭電網和基建受襲，但烏克蘭人的抗爭意志未減。