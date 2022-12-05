江澤民逝世｜醫管局大樓及醫院將直播追悼大會　員工可肅立默哀

【有線新聞】醫管局發信予員工，說明日醫管局大樓及醫院會直播江澤民追悼大會，員工在可行以及不影響臨床及病人服務的情況下，站在工作崗位默哀三分鐘。當日醫管局懸掛的國旗及區旗都會下半旗誌哀，局方主辦的娛樂或慶祝活動都會改期或取消。