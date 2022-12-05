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被控與詹培忠父子串謀詐騙及洗黑錢 商人馬鐘鴻缺席聆訊被充公450萬保釋金
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2022年12月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會前議員詹培忠父子和商人馬鐘鴻被控串謀詐騙及洗黑錢罪，馬鐘鴻缺席聆訊，被法庭充公450萬元保釋金。
案情指詹培忠父子與馬鐘鴻2013至2015年間私下達成協議，馬鐘鴻向上市公司亞洲資源時任大股東詹培忠支付2.1億元，以控制公司已發行股本的七成至七成半，被廉政公署落案起訴，馬鐘鴻早前沒向警方報到、缺席聆訊。
廉署人員調查發現，他10月離開酒店後下落不明，法官郭偉健下令充公他450萬元保釋金，其餘150萬元人事擔保，會再頒布書面判決是否充公。
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