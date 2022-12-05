i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
港鐵車廂疑鬆脫｜田北辰倡票價機制應考慮嚴重事故頻率 稱罰錢不「肉痛」
i-Cable
2022年12月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】立法會議員田北辰建議港鐵調整票價機制，應同時考慮嚴重事故頻率。
田北辰表示：「如果罰錢便算數，坦白說，它是不肉痛的，因為沒有累積效果，小股東最緊張不是每年罰多少錢，而是如果不讓它加價，扣回一個百分比出來，是累積以後多年也有效果。」
上一條影片
日本無人機獲准在市區目視外飛行有望紓緩人手短缺
下一條影片
陳茂波指本港經濟不好有政府頂住、強調會適時用儲備 稱樓市吹淡因市場觀望加息
客戶服務
熱門
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學 無轉碼出街食飯隨時罰$10,000
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包 5類人建議接種 副作用＋預約方法＋接種地點一文看
一線搜查｜深水埗車房職員辱罵交通督導員後 警方每天緊密巡邏抄牌 鄰近車房嘆無生意
Visit Japan Web最新版使用教學＋註冊步驟 填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法