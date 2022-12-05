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港鐵車廂疑鬆脫｜田北辰倡票價機制應考慮嚴重事故頻率　稱罰錢不「肉痛」

【有線新聞】立法會議員田北辰建議港鐵調整票價機制，應同時考慮嚴重事故頻率。

田北辰表示：「如果罰錢便算數，坦白說，它是不肉痛的，因為沒有累積效果，小股東最緊張不是每年罰多少錢，而是如果不讓它加價，扣回一個百分比出來，是累積以後多年也有效果。」
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