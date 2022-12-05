陳茂波指本港經濟不好有政府頂住、強調會適時用儲備　稱樓市吹淡因市場觀望加息

【有線新聞】財政司司長陳茂波說，在經濟環境不好時政府會盡力「幫手頂住」，採取擴張性財政政策、逆周期措施，呼籲市民放心。

陳茂波：「你可以放心，我們不會因為在這樣的環境，攬住個荷包不使錢，錢是賺來使的。儲備是環境不好時使用，環境不好還收縮和驚、攬住那些錢，其實是不聰明。」

他強調本港的金融安全和穩定，有全天候監測機制，目前無看到奇怪信號。而樓價下跌、交投量淡靜，他估計是因市場觀望繼續加息，若擔心造成金融系統風險是過慮。他又說，政府曾考慮推投資移民計劃，但因某些原因擱置，現時就預算案諮詢會再聽意見。