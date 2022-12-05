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本港新增9,508宗確診　多20名患者離世

【有線新聞】本港新增9,508宗確診，多20名患者離世。

輸入個案有665宗，其餘8,843宗是本地感染。
多22間學校有班級須停課7天，27間安老及殘疾院舍，共55名院友及員工確診。
醫管局說安老院舍確診後入院人數持續上升，會加強外展醫療支援。
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