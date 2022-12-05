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涉破壞逾200祖墳金塔及寺廟神像 警拘38歲埃及裔男商人
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2022年12月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】警方拘捕一名外籍男子，涉嫌與超過200宗祖墳金塔及寺廟神像被破壞有關。
警方4月至今，接獲多區超過210個祖墳金塔及三間寺廟的神像遭到惡意破壞案件。警方翻看閉路電視片段後，鎖定一名目標男子。星期日凌晨在尖沙咀拘捕一名38歲埃及裔商人，並在他的私家車搜出懷疑犯案工具。
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