簡約公屋｜何永賢否認造價貴、稱短時間建屋複雜　預告日後選址將有港九地段

【有線新聞】政府未來五年將會興建約三萬間簡約公屋，計劃向立法會申請一筆過約三百億元撥款。多名議員質疑造價太高，房屋局局長何永賢解釋因為短時間建屋有一定的複雜性。

簡約公屋建築及工程費預計要268億元。房屋局局長何永賢稱，每個單位平均要68萬元，略高過傳統公屋的65萬元。

立法會議員（香港島西）陳學鋒說：「傳統公屋起碼住五十年以上，現在這個住五年，我也要與市民交代，為何住五年的樓，建築成本貴這麼多呢？」何永賢說：「我們今次要爭取一個非常快的方法，在短時間內建成，傳統公屋始終量更大。譬如未來五年，傳統公屋要建12.8萬個，這裏（簡約公屋）只需建3萬個，所以公屋的重複性和效益會再高些。」

首批簡約公屋包括一幅屯門用地，原本擬建社區設施，有議員關注如何補償。立法會議員（新界西北）周浩鼎說：「現在住在那裏的居民，可說是隨時犧牲小我、完成大我，把地交出來建簡約公屋，但社區設施可能會『走數』。」何永賢說：「那些設施是長遠規劃，是配合社區慢慢發展而出現的，而這個長遠規劃今天是不變的。」

首批公布四幅用地都位處新界，何永賢預告將會有市區簡約公屋。何永賢說：「上水、元朗這種（用地）只有這3,000（單位），其他都是類似屯門區或九龍市區，甚至是香港這邊，所以將會公布的選址都是不錯地段。」

部分議員促請政府提交更多資料及細節，局方說日後會在工務小組提供。