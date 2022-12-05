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國際騎師錦標賽周三晚在跑馬地上演 總獎金逾690萬港元
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2022年12月05日
體育
新聞資訊
【有線新聞】香港國際賽馬日舉行前，跑馬地馬場星期三晚將首先進行國際騎師錦標賽。
四場賽事總獎金超過694萬港元。4位本地代表，何澤堯、潘頓、蘇兆輝及蔡明紹，與8位海外騎師同場角逐。累積分數最高的騎師，獲得國際騎師錦標賽冠軍。
另外、香港國際賽馬日將於星期日舉行，包括四場國際一級賽。
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