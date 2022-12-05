日本參議院通過議案關注港、疆人權　中方提出嚴正交涉

【有線新聞】日本參議院通過關注新疆和香港人權狀況的議案，中國駐日使館提出嚴正交涉。

議案在參議院獲大比數通過，指出國際社會近年嚴重關切新疆侵犯宗教自由、強迫監禁等問題，但無點名提及中國，只敦促有關國家負起責任；又呼籲日本政府與國際社會合作密切關注人權狀況，並作出補救措施。

中國駐日本大使館批評決議毫無事實依據，惡意干涉別國內政，敦促日方立即停止利用人權問題作政治挑釁，避免損害中日關係。