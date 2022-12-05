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大坑舞火龍總指揮陳德輝逝世　楊潤雄讚揚多年努力推動百年習俗、弘揚傳統文化
【有線新聞】大坑舞火龍總指揮陳德輝逝世，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示哀悼和惋惜。
陳德輝星期日離世，他是大坑舞火龍的傳承人，推動這項過百年歷史的習俗，成為國家級非物質文化遺產。楊潤雄深感難過，深切慰問他的家人，說陳德輝多年來積極帶領舞火龍活動，讓年輕一代認識珍貴的文化遺產，將中國傳統文化薪火相傳、發揚光大。
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