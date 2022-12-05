土瓜灣的士司機懷疑駕駛時暈倒　單車男捱撞捲入車底、昏迷送院

【有線新聞】土瓜灣有的士司機懷疑駕駛期間暈倒，撞倒一名騎單車的男子。他再被捲入貨櫃車車底，送院時昏迷。

騎單車的非華裔男子，意外時正在送外賣，救護員不斷為他心外壓。的士司機意外後回復清醒，亦要送院治理。警方晚上近8時接報，一輛載客的士在土瓜灣道94號對開，司機懷疑突然暈倒，失控撞向一架單車，騎單車的男子被捲入貨櫃車車底，消防到場救出他。