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港鐵車廂疑鬆脫｜港鐵：將連同「甩門」事故展開調查 檢討資產管理、維修保養制度
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2022年12月05日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】港鐵晚上再發新聞稿，說已經詳細檢查出事列車，會檢查同型號列車的相關部件。又說會連同早前油麻地站列車「甩門」事件，展開深入專項調查，全面檢討港鐵資產管理及維修保養制度。
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