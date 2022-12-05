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袁國勇團隊研發噴鼻式疫苗　獲國家藥監局批准內地緊急使用
【有線新聞】港大微生物學系講座教授袁國勇團隊研發的噴鼻式疫苗，獲國家藥監局批准，在內地緊急使用。
噴鼻式疫苗由港大、北京萬泰生物和廈門大學合作研發，萬泰目標未來半年生產兩億劑，優先為長者及長期病患者接種。在三個階段的臨床測試均證實疫苗安全，對Omicron變種病毒的有效率超過八成，袁國勇說現有的肌肉注射疫苗，只能增加血液裏的中和抗體及T細胞，但噴鼻式疫苗有效阻止病毒，進入鼻腔及咽喉黏膜。
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