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江澤民逝世｜荃灣有商場直播追悼大會　市民讚揚江澤民是偉人：貢獻無可估量
【有線新聞】荃灣一個商場直播北京的追悼大會。
有途經的市民觀看商場大電視，參與默哀及觀看國家主席習近平致悼詞，有市民讚揚江澤民成功帶領全國人民克服各種困難。
王先生：「他是一位偉人，為我們的國家作出無可估量的貢獻，香港回歸、澳門回歸都在他的任內發生，還有國家處於重要經濟發展時，特別1989年事件發生後最艱難的時候他接棒。」
何女士：「改革開放、深圳特區很有貢獻，還有香港回歸都作出很多貢獻。每個國家領導人都貢獻很多，希望繼任的領導人繼續領導有方。」
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